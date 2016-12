El genial cartel de un bar granadino que está arrasando en internet

Gracias a @luisruizmolina nos llega a la redacción de El Bolardo esta maravilla que no hemos podido resistirnos a compartir con todos vosotros. Un bar, al que no le haremos publicidad hasta que no nos invite a unas cañas (si nos estáis leyendo, que sepáis que os queremos mucho), ha decidido colocar en el centro de Granada este cartel que nos tiene encantados.

¿Cuántas veces has ido a un bar buscando el Marca o el IDEAL y no lo has encontrado porque había alguien con él? Pues aquí tienen la solución. Si te pasas de listo y te tiras demasiado rato leyéndolo o te lo compras (que no estaría mal porque IDEAL mola mucho, te lo aseguramos aunque ya lo sepas) o si no… pues haces caso a lo que dice el cartel.